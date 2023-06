Pavoletti nel finale beffa il Bari. Cagliari in Serie A

Il Cagliari dopo un solo anno torna in Serie A, grazie ad una rete nel finale di Pavoletti. Cagliari che va vicino per almeno tre volte al vantaggio, nella ripresa palo clamoroso colpito da Lella, il Bari risponde con Folorunsho che con un tiro dal limite coglie il palo a sinistra di Radunovic. Il Cagliari a tre minuti dalla fine segna la rete decisiva con Pavoletti appena subentrato. Apoteosi per Ranieri nel finale.

Il tabellino

Bari-Cagliari 0-1 93’ Pavoletti

BARI (4-3-3): Caprile, Dorval, Di Cesare (c) (dal 18′ st Zuzek), Vicari, Mazzotta (dal 1′ st Ricci), Maita, Maiello, Benedetti, Esposito (dal 18′ st Ceter dal 34′ st Folorunsho), Cheddira, Morachioli (dal 26′ st Molina). A disposizione: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Folorunsho. Allenatore: M. Mignani

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic, Dossena, Lapadula, Deiola (c), Lella (dal 22′ st Prelec), Zappa, Makoumbou, Obert, Azzi, Luvumbo (dal 44′ st Pavoletti), Di Pardo (dal 22′ Mancosu). A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Mancosu, Rog, Viola, Altare, Millico, Prelec, Barreca, Pavoletti, Kourfalidis. Allenatore: C. Ranieri

Reti: –

Ammonizioni: Dorval, Luvumbo, Maita, Benedetti