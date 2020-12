Dopo gli infortuni dei centrocampisti la dirigenza rossonera cercherà di rinforzare anche il centrocampo nel mercato di gennaio

Oltre al difensore, Maldini e Massara rinforzeranno anche il centrocampo. In Via Aldo Rossi si sta ragionando su un giocatore che all’occorrenza possa ricoprire il ruolo di Kessié. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset il principale indiziato è Boubakary Soumaré. Il classe 1999 del Lille è da tempo sul taccuino di Maldini ed è un nome che piace sempre di più.

La richiesta del Lille

Il Lille, per la cessione di Soumarè, chiede almeno 25 milioni di euro. Il Milan al momento non può permettersi di investire così tanto a gennaio e per questo motivo che ci sarà un tentativo di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.