Milan, salta l’affare Thauvin? La situazione

Il calciatore francese è nel mirino del Milan da molte settimane. Massara e Maldini hanno già avanzato una proposta ma il francese può rinnovare con l’OM

Il primo nome per rinforzare l’attacco del Milan è quello di Florian Thauvin, esterno d’attacco classe 1993 del Marsiglia. Il francese è in scadenza con l’OM, l’offerta presentata dalla dirigenza rossonera è stata quella di un contratto fino al 2024 con uno stipendio da €3,5 M netti a stagione. Al campione del mondo la destinazione è gradita ma al momento la sua richiesta è quella di €5M.

Il futuro di Thauvin si lega a quello di Samu Castillejo. Lo spagnolo è in uscita dal Milan e ha richieste dalla Liga. Tra queste c’è anche il Siviglia; Julen Lopetegui sta cercando un rinforzo in attacco e i profili visionati sono sia Castillejo e sia Thauvin. Dunque, il Milan potrebbe far leva su questo comune interesse per riuscire a piazzare il colpo Thauvin già a gennaio che sarebbe finanziato proprio con la cessione dello spagnolo.

Però, stando alle ultime riportate da Téléfoot, il Marsiglia avrebbe iniziato ad intavolare una trattativa con l’enotourage di Thauvin per rinnovare il contratto.