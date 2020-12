Calciomercato estero: Massimiliano Allegri pronto per una big inglese

È ancora oggetto misterioso la prossima destinazione dell’ex allenatore della Juventus, negli ultimi giorni però sono rimbalzate diverse voci dall’Inghilterra e dalla Spagna.

Sembra impossibile, ma Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una squadra dove accasarsi dopo l’anno di pausa dal calcio. Negli ultimi tempi la lista delle possibilie squadre è diventata sempre più lunga, con l’allenatore che inizialmente aveva escluso un suo arrivo in un club a stagione già iniziata, salvo poi ripensarci. La prossima panchina dell’allenatore ha suscitato curiosità anche ai quotidiani esteri. Proprio dall’estero, in particolare dalla Spagna, è rimbalzata in queste ore una notizia che ha del clamoroso.

Negli scorsi giorni pareva che Allegri avesse già firmato un precontratto con i francesi del Psg, con conseguente passaggio dei Thomas Tuchel al Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes in queste ore, Massimiliano Allegri sarebbe ormai prossimo a sedere sulla panchina dell’Arsenal – squadra di Londra – come successore di Mikel Arteta dopo i risultati deludenti di questo inizio di stagione.

Proprio qualche giorno fa, Allegri aveva dichiarato in un’intervista la volontà di accasarsi in Inghilterra, campionato che reputa migliorato ed elaborato grazie all’arrivo in Premier League di tanti tecnici stranieri che hanno portato stili di gioco innovativi. Pare che tra l’entourage di Allegri e l’Arsenal ci siano stati diversi approcci, adesso l’allenatore italiano dovrà prendere una decisione definitiva, anche se a quanto pare l’Inghilterra è in cima ai suoi desideri.