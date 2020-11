Calciomercato, anche la Juventus in corsa per Depay

Il calciatore del Lione è diventato l’osservato speciale di molte squadre. In pole c’è il Barcellona ma in Italia anche Milan e Roma stanno studiando il colpo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, anche la Juventus si è inserita nella corsa per Memphis Depay. Il calciatore del Lione, però, piace molto al Barcellona che ha già provato a portarlo al Camp Nou a gennaio. Con il grave infortunio del giovane Ansu Fati i dirigenti del Barça vorrebbero accelerare i tempi in modo tale da regalare Koeman il rinforzo in attacco già a gennaio. Non solo, perchè anche in Italia il Milan e la Roma sono molto vigili sulla situazione. La concorrenza al momento appare molto serrata.

Dall’altro canto il presidente del Lione Aulas vuole trattenere il suo gioiellino fino al termine della stagione per permettere alla squadra di raggiungere l’obiettivo Champions League al più presto. In questo caso il numero uno dell’OL rischierebbe addirittura di perderlo a costo zero considerando che il contratto di Depay scade il prossimo 30 giugno. Solo un’offerta sostanziosa nel mercato di riparazione potrebbe ribaltare la situazione.