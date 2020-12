Calciomercato, Asensio-Milan: affare possibile?

Lo spagnolo vuole lasciare il Real Madrid. L’Arsenal in pole ma anche il Milan vuole provarci

Il futuro di Marcos Asensio sembra essere lontano da Madrid. Lo spagnolo non è riuscito del tutto a mostrare il suo talento, il classe 1996 vorrebbe trovare maggior spazio e per questo motivo ha chiesto alla dirigenza di essere ceduto la prossima estate. Asensio è al Real Madrid dal 2016 e in 158 presenze ha realizzato 30 gol e messo a referto 20 assist. Secondo quanto riportato da Don Balon l’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe presentato un offerta non superiore ai €30M, cifra che al momento non è ritenuta idonea da Floretino Perez. Il presidente Blancos non è disposto ad iniziare una trattativa se l’offerta non raggiunge i €40M. Cifra che al momento appare molto alta per il Milan ma la conoscenza e la stima tra Maldini e Perez potrebbe favorire il trasferimento, anche in prestito.