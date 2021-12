Calciomercato Atalanta, Sartori prepara l’offerta: arriva l’erede di Zapata

L’Atalanta è sempre molto attenta ai giocatori giovani e anche questa volta non vuole farsi sfuggire un talento che potrebbe fare molto comodo a Gasperini.

Vista la partenza di Lammers e il sempre più vicino arrivo di Boga(che sostituirà Miranchuk), la società bergamasca è alla ricerca di un attaccante che possa fare la terza punta e possa giocarsi il posto con Zapata e Muriel.

L’ultimo nome per l’attacco secondo quanto riportato da calciomercato.com, porta a Beto, attaccante 23 enne dell’Udinese. Il giocatore, che quest’anno ha realizzato 6 gol in 14 partite dovrà essere riscattato dal club di Pozzo a fine anno, che verserà 7 milioni di euro per il riscatto.

L’Atalanta ha fatto già diversi sondaggi per il calciatore, con l’Udinese che è considerata una bottega cara, con il club di Percassi che vuole anticipare i tempi prima che il prezzo del cartellino dell’attaccante schizzi alle stelle.