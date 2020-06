Calciomercato Atalanta, Pasalic acquistato a titolo definitivo

Calciomercato Atalanta Pasalic a titolo definitivo

L’Atalanta comunica “di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Pašalic dal Chelsea. Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso. Il centrocampista croato ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, impreziosite da 15 gol e 13 assist”.

Calciomercato Atalanta Pasalic al sito della Dea

“Sono molto contento, già quando sono arrivato qui ho visto che l’Atalanta e Bergamo sono qualcosa di speciale. Ringrazio la società per la fiducia, perchè in questi momenti duri per tutti non è facile investire”, queste le prime parole di Pasalic sul sito dell’Atalanta. “E’ la prima volta per me che resto in un posto per più di una stagione”, ha spiegato il centrocampista croato, arrivato in prestito nell’estate del 2018, in una video intervista. “Ora vediamo di ridare il sorriso al popolo atalantino. E’ un obbligo per noi. E’ stato un brutto periodo, soprattutto qui a Bergamo: daremo tutto perchè lottiamo per tutta la città”, ha proseguito Pasalic. Sugli obiettivi di questa stagione, Pasalic ha concluso: “Sarà dura per tutti, siamo quarti e dobbiamo difendere la posizione guardando avanti. Quando sarà finita, penseremo alla Champions League“.