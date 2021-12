Calciomercato Atalanta, rinforzo per gennaio: l’ultima idea di Gasp

La vittoria sul Napoli per 3-2 ha portato l’Atalanta a quattro punti di distanza dalla prima in classifica, il Milan. I bergamaschi possono sognare di vincere lo scudetto, il primo della loro straordinaria storia calcistica, e mister Gasperini, per restare competitivo sul fronte campionato e Champions League, ha deciso di puntellare la rosa già a gennaio.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Giovanni Sartori sarebbe interessato a Gabriel Strefezza, esterno del Lecce arrivato in estate dalla Spal e che in Salento sta facendo benissimo. Quattordici partite, 8 goal e 2 assist. Il brasiliano è in cima alla wishlist della dirigenza nerazzurra e potrebbe arrivare a gennaio o la prossima estate, in base ai movimenti in uscita dell’Atalanta. Se dovesse partire nella sessione di mercato invernale uno tra Zappacosta e Gosens, il loro sostituto sarebbe appunto l’esterno del Lecce.