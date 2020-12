Calciomercato, nuovo club per Balotelli: la situazione

Dopo l’ultima stagione nella sua Brescia, Mario Balotelli è ancora senza squadra e non sembra avere fretta di trovarne una.

Doveva essere la stagione del suo grande ritorno, la stagione della maturità e del ritorno in nazionale. Non è stato così, perché neppure sentendo l’aria di casa Balotelli è riuscito a concentrarsi solo sul calcio per rinascere. Oggi il giocatore si ritrova svincolato con poche proposte interessanti sul tavolo, dal nostro campionato sembra che ormai nessuno voglia più fare affidamento su super mario.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, Balotelli avrebbe accettato l’idea di rimettersi in gioco in un campionato meno competitivo e lontano da casa, da tempo si è parlato di offerte dalla MLS, Cina o Arabia. La nuova squadra dell’attaccante potrebbe però essere brasiliana, il portale spagnolo riferisce di continui contatti tra l’agente del giocatore Mino Raiola e Fabio Cordella, ds del Vasco de Gama.

Lo stesso Cordella ha da poco dichiarato “Il Vasco ha bisogno di un calciatore come Balotelli e Balotelli ha bisogno di un club come il Vasco. Lui vuole venire qui”. Il dirigente è quindi uscito allo scoperto, il futuro di Balotelli potrebbe essere in brasile, ora la palla passa al calciatore con il suo agente e decidere se accettare o no la proposta dei brasiliani.