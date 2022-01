Calciomercato Bologna, un addio e tre rinforzi: avviati i contatti

Mihajlovic chiede rinforzi e presto potrebbe essere accontentato. Il mister rossoblù ha chiesto alla società un centrocampista, un trequartista e un attaccante. Quest’ultimo rinforzo andrebbe letto come alternativa ad Arnautovic che sinora non si è mai risparmiato.

Per puntellare la rosa il Bologna bussa alla porta del Torino. Gli obiettivi per gennaio sono Baselli, sul quale è da registrare anche l’interesse del Cagliari, il trequartista Verdi e l’attaccante Zaza cercato pure dal Genoa. Restando in tema attaccanti, Mihajlovic avrebbe chiesto anche Felipe Caicedo. Sul fronte cessioni secondo la Gazzetta dello Sport, il Torino sembra aver chiesto al club di Saputo il giovane trequartista ex Chievo Verona, Vignato.