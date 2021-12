Calciomercato Cagliari: colpo in entrata dalla Roma

La Roma ha detto si

Cagliari scatenato sul mercato. Dopo la trattativa conclusa per Lovato dall’ Atalanta, ecco che il presidente dei rossoblù trova l’intesa per un altro colpo per il reparto difensivo. Si tratta di Riccardo Calafiori, giovane difensore della Roma. Il giocatore, che ha già indossato la casacca della Nazionale U20, dovrebbe arrivare in prestito fino al termine della stagione. L’ accordo con i giallorossi, da molti organi di stampa, è dato per concluso.

Non solo Calafiori

Il Cagliari è anche interessato ad Amadou Diawara, centrocampista ex Napoli che con José Mourinho non ha trovato spazio. Lo Special One non lo ha mai tenuto in considerazione e cosí per lui si profila una partenza da Trigoria. Gli isolani proveranno a prenderlo, per regalare a mister Mazzarri un nuovo rinforzo da impiegare nella rincorsa alla salvezza. Il dialogo per portare il giocatore in Sardegna è in atto.