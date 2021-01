Cagliari, in arrivo il sostituto di Rog: colpo in mediana per Di Francesco

Il Cagliari Calcio ha ormai definito per il tassello mancante dopo l’infortunio di Marko Rog che lo terrà ai box sino a fine stagione.

Un infortunio arrivato in modo del tutto inaspettato, la partita con la Roma probabilmente sarà l’ultima per Marko Rog in questa stagione con la maglia del Cagliari. Un infortunio che inizialmente sembrava qualcosa di poco serio, con il giocatore uscito dopo circa 15 minuti a scopo precauzionale, dopo i continui fastidi e i controlli però il giocatore ha dovuto fare i conti con l’esito dell’esame: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione probabilmente terminata in anticipo.

Al Cagliari nel mentre è tornato per la seconda volta Radja Nainggolan, ma che per caratteristiche è ormai diverso da Rog che in campo aveva il compito di equilibrare una squadra votata all’attacco. Ecco quindi il ritorno sul mercato del Cagliari che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di diversi club tra cui Torino e Genoa – con cui pareva già chiusa la trattativa – per portare a Cagliari Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina che arriverà in prestito con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro.

Il giocatore pareva davvero vicino ai granata, l’accelerata del ds cagliaritano Pierluigi Carta ha però sbloccato e definito un affare che sembrava necessario per un Cagliari con la coperta troppo corta a centrocampo. Sicuramente un peso rilevante lo ha avuto Eusebio Di Francesco che ha avuto Duncan al Sassuolo per due anni e probabilmente è l’allenatore che più è stato in grado di valorizzare il calciatore ghanese e che sicuramente spera di ripetere anche a Cagliari.