Inter e Lazio, scambio di attaccanti in vista

I nerazzurri cercano un vice Lukaku, tanti i nomi ma nulla di concreto. Nelle ultime ore si scalda la pista che porta a Roma, sponda Lazio. Caicedo nel mirino dei milanesi, sarebbe pronta l’offerta per convincere la Lazio. Caicedo in nerazzurro in cambio di Andrea Pinamonti. L’attaccante azzurro non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio in nerazzurro, la Lazio ci pensa, un talento in rampa di lancio che tanto potrebbe far bene nella capitale. Una possibile offerta che potrebbe convincere il patron Lotito. Nelle prossime ore si attendono novità.