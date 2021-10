Calciomercato Inter, due cessioni per un colpo sulla fascia

I due centrocampisti che hanno un contratto in scadenza a giugno, potrebbero lasciare l’Inter già a gennaio.

Vidal e Vecino sono le due notizie positive per Inzaghi. I due centrocampisti potrebbero già ritagliarsi uno spazio dal 1′ minuto questa sera già contro l’Empoli di Andreazzoli.

Il centrocampista cileno dopo la mancata convocazione con la Juventus, ha recuperato dalla forma influenzale ed è a disposizione di Inzaghi così come Vecino che questa sera potrebbe giocare dal 1′ minuto.

Inter, su Nandez se esce Dumfries

In attesa del mercato di gennaio l’Inter guarda già al futuro. La dirigenza nerazzurra vorrebbe fare 1/2 colpi a gennaio visto che alla rosa di Inzaghi manca ancora un quarto attaccante e un terzino destro visto che fino ad ora Dumfries ha deluso. Prima di acquistare però bisognerà come sempre cedere.

I maggiori indiziati a lasciare il club sono Satriano(andrà a giocare), Sanchez(anche se ha un ingaggio proibitivo), Vidal e Vecino che hanno un contratto in scadenza a giugno 2022 e Marotta proverà già a cederli però già a gennaio. Il colpo per la fascia destra porta al nome di Nandez del Cagliari, terzino e all’occorrenza anche centrocampista che piace molto ad Inzaghi e che voleva già ad agosto. Vedremo se arriverà già a gennaio e si giocherà il posto con l’ex terzino del Psv. Per il ruolo di quarto attaccante piacciono sempre Belotti, Scamacca e Raspadori anche qui però prima dovranno uscire Satriano e Sanchez, anche se il cileno ha un ingaggio proibitivo per molti club.