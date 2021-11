Calciomercato, Conte è scatenato: tre rinforzi dal Torino

È passato solo qualche giorno dall’insediamento di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham e in Inghilterra già corrono veloci le voci che vedono il tecnico salentino seriamente intenzionato a rafforzare l’organico fino a qualche tempo fa messo a disposizione all’ormai ex allenatore Nuno Espirito Santo.

Sarebbero addirittura tre i giocatori dello stesso club che l’ex tecnico dell’Inter vorrebbe portare in Premier e giocano tutti nel Torino, nello specifico stiamo parlando di Wilfried Singo, esterno destro ventenne che in questa stagione con Juric sta trovando la definitiva consacrazione nel suo ruolo, Gleison Bremer, ventiquattrenne centrale di difesa del terzetto granata che anche quest’anno risulta essere uno dei migliori difensori che la serie A ci propone ed infine Andrea Belotti, il ‘gallo’ ha su di lui l’interesse di diversi team soprattutto italiani ed inoltre vede il suo contratto in scadenza a giugno del 2022, ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda Singo, l’ivoriano ha il totale apprezzamento dell’ex tecnico dell’Italia già dallo scorso anno quando era alla guida dei nerazzurri, l’ex giocatore della Juventus avrebbe voluto portarlo con sé a Milano già nella scorsa stagione e adesso l’opportunità diventa ancora più ghiotta in quanto la crescita del laterale è sotto gli occhi di tutti ed inoltre si sposerebbe alla perfezione nello schema tattico attuato dal neo allenatore degli Spurs, oltre al fatto che il granata è un classe 2000 ed ha ampi margini di miglioramento (oltre che uno stipendio di ‘soli’ 200.000 Euro stagionali).

Discorso che si può applicare anche per Bremer (500.000 Euro a stagione fino al 2023) il brasiliano è ormai sui taccuini di quattro o cinque squadre in Italia senza contare quelle all’estero, lo scoglio principale rappresenta il costo del cartellino (che si aggira intorno ai 30 milioni) ma Fabio Paratici ha già dimostrato con l’acquisto di Romero in estate dall’Atalanta che dalle parti di Londra la volontà della società vada ben oltre all’aspetto economico (Conte docet, per lui ingaggio da 17,5 milioni a stagione fino a giugno2023).

Il cerchio si potrebbe chiudere con Andrea Belotti, l’attaccante non rinnoverà con il Torino ed il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno; per una cifra intorno ai 10 milioni l’affare si potrebbe chiudere in modo da accontentare le richieste del giocatore (che ad ora guadagna 2 milioni all’anno ed esige un sostanzioso aumento) e fare in modo che il patron dei granata Urbano Cairo possa limitare i danni rispetto al totale svincolo del giocatore che comunque avverrebbe nella prossima estate.