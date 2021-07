Calciomercato, la cordata di D’Alonzo pensa in grande

L’Imprenditore romano D’Alonzo punta in grande supportato da importanti fondi esteri

Ci riprova!Dopo aver sondato il mercato l’anno passato interessandosi a Siena e altre società di Lega Pro, il consulente d’affari Marco D’Alonzo, appoggiato da almeno due fondi di investimento esteri, è di nuovo lanciato alla ricerca di una società calcistica da acquisire in tempi brevi. Top secret per ora i nomi degli interlocutori, si parla soprattutto di piazze calcistiche importanti e decadute, da riportare agli antichi fasti, con importanti tifoserie al seguito in grado di garantire un solido supporto alla nuova proprietà. D’Alonzo oltre ad un importante budget garantito dai fondi avrebbe già degli accordi per garantire una importante struttura tecnica con molti elementi che hanno già lavorato nella serie maggiore.