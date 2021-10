Calciomercato, è corsa a tre per Jovic

La Fiorentina è l’ultima italiana a inserirsi nella corsa al serbo

Il mercato di gennaio, si sa, è fatto di occasioni che devono essere colte. In particolare nella sessione invernale spesso si muovono tutti quei giocatori che non trovano spazio nelle rispettive squadre e che vogliono rilanciarsi in un altro ambiente. Una descrizione che si attacca perfettamente a Luka Jovic, centravanti classe ’97 che in questa stagione col Real Madrid ha messo insieme solamente 84 minuti giocati tra Liga e Champions League. A dire la verità, il matrimonio tra i blancos e l’attaccante serbo non è mai sbocciato del tutto con Jovic che è sempre stato sul piede di partenza.

In Italia diversi sono i suoi estimatori che lo accoglierebbero volentieri nelle proprie fila: come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, dopo gli interessamenti di Juventus e Inter in estate, anche la Fiorentina sembra interessata. Il profilo di Jovic, almeno in prestito, potrebbe essere infatti l’ideale per lasciar partire Vlahovic che al momento non rinnoverà il contratto coi viola.