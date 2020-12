Calciomercato, Dalot può restare: la strategia del Milan

Il terzino portoghese potrebbe proseguire la sua carriera con la maglia rossonera

Appena 20’ in Serie A ma ben 450’ in Europa League. Questo è il momentaneo bottino di Diogo Dalot con la maglia del Milan. Il terzino destro è arrivato in Italia, via Manchester United, con la formula del prestito secco e alla fine potrebbe restare in Italia. Le prestazioni europee hanno convinto la società che adesso dovrà trovare un accordo con i Red Devils. Come riferito da PianetaMilan, la dirigenza inglese almeno inizialmente non è mai stata d’accordo con la cessione del ragazzo a titolo definitivo ma gli ultimi rumors di mercato stanno alimentando le possibilità di permanenza. Le deludenti performance di Aaron Wan-Bissaka stanno facendo riflette lo United e secondo quanto riportato dal Telegraph il primo nome in cima alla lista per rinforzare la corsia di destra è quello di Kieran Trippier dell’Atletico Madrid. Il piano B, invece, si chiama Emerson Royal di proprietà del Barcellona. Il Manchester United quindi non sembra più intenzionata a puntare su Dalot, un assist per la dirigenza rossonera che nelle prossime settimane potrebbe trovare l’accordo per farlo restare in Italia anche per le prossime stagioni.