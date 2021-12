Calciomercato, derby di Milano per il terzino portoghese

Per lui si tratterebbe di un ritorno a Milano

Il difensore potrebbe lasciare l’Inghilterra

Dopo lo spettacolare derby sul terreno di gioco, terminato 1-1, Milan e Inter si affrontano nuovamente, ma questa volta su un altro terreno, quello del calcio mercato. Il motivo del contendere è Alex Telles, terzino di proprietà del Manchester United che però, a causa del poco spazio trovato finora (è chiuso da Shaw che è il titolare della fascia mancina), starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la Premier League

LEGGI ANCHE

Roma Inter: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Calciomercato Milan, l’erede di Kessie lo porta Mendes: affare da 40 milioni

In questa stagione Alex Telles ha raccolto appena 6 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di soli 449 minuti giocati complessivamente. Numeri troppo bassi per un giocatore che vorrebbe essere protagonista. Nonostante quindi il contratto fino al 2024, ecco che il laterale potrebbe decidere di cambiare aria con le due milanesi pronte ad accoglierlo (ed è già stato a Milano, sponda nerazzurra).