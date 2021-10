La Roma è in cerca di rinforzi

La Roma di Josè Mourinho, uscita sconfitta dallo Juventus Stadium e contro il Bodoe-Glimt, aspetta con ansia la sessione di riparazione del calciomercato. Questa sarà un’occasione importante per andare a coprire le posizioni in questo momento in difficoltà. Durante quella finestra di mercato che il General Manager Tiago Pinto dovrà completare il lavoro cominciato durante l’estate. Per farlo sarà necessario procedere alla cessione di alcuni esuberi ancora presenti in rosa: oltre ai noti Fazio e Santon, ci sono Reynold, Diawara e Villar non rientrano evidentemente nei piani di Mourinho .

Roma, priorità al laterale destro difensivo

Secondo le indicazioni di Josè Mourinho bisogna trovare un laterale destro difensivo che permetta a far rifiatare Rick Karsdorp. L’alternativa sarebbe Bryan Reynolds, strappato in passato alla concorrenza bianconera, ma il giocatore è stato bocciato dallo stesso tecnico portoghese.

Su questo fronte un’opportunità per coprire questo limite della rosa giallorossa potrebbe arrivare dalla Juventus. I bianconeri hanno messo gli occhi su Gonzalo Villar, altro elemento in uscita in casa Roma, e stanno valutando diverse opportunità per arrivare al suo acquisto. Le ultime voci ci dicono che la Juve vorrebbe proporre uno scambio tra Villar e De Sciglio. Un’ipotesi che, come spiega calciomercatoweb.it, non scalda particolarmente Pinto, che vorrebbe cedere lo spagnolo esclusivamente in cambio di cash. La valutazione che la Roma fa del giocatore è di circa 15 milioni.

Insomma si andrebbe a creare un asse importante tra Juventus e Roma che favorirebbe entrambe le parti, in particolar modo la squadra giallorossa, alla ricerca di un difensore.