Calciomercato, la Lazio stringe per Muriqi e chiude con David Silva

Lazio, spazio al calciomercato. Colpi in arrivo in casa biancoceleste, oggi dovrebbe essere il grande giorno di David Silva, un top player pronto a vestirsi di biancoceleste e regalare alla squadra di Inzaghi professionalità, qualità e quantità.

Muriqi per l’attacco

Per quanto riguarda l’attacco, come riporta lalaziosiamonoi ‘la Lazio spinge per Vedat Muriqi e prova a trovare un’intesa con il Fenerbahce. Non è semplice, il club turco parte da una richiesta di 25 milioni, è in crisi economica e l’attaccante kosovaro è il miglior giocatore in rosa, quello da cui si può trarre più profitto’. Un intermediario, molto vicino al ds Tare sarebbe già ad Istanbul per cercare di limare le distanze e trovare un’intesa con il club turco.