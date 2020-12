Calciomercato, Eriksen e Dybala giocheranno insieme

Eriksen e Dybala presto insieme, il PSG pronto a regalarli al futuro tecnico Pochettino

Il calciomercato pronto ad infiammarsi, il PSG prepara l’annuncio di Pochettino che salvo sorprese prenderà il posto di Tuchel. I parigini pensano ad un mercato super per accontentare da subito il nuovo tecnico, sarà assalto ad Eriksen e…Dybala. L’allenatore spingerà per il 10 juventino, seguito già quando era alla guida del Tottenham. Riguardo a Eriksen l’occasione è ghiotta, a Milano non c’è posto nell’Inter, il PSG più che un’occasione, per il giocatore, per il Paris e… per l’Inter.