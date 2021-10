Addio Vlahovic, la Fiorentina su Berardi e Borja Mayoral

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina, è al centro del calcio italiano, con molti club che si contendono le sue prestazione. Questo a maggior ragione dopo che la società Viola ha fatto sapere che il serbo ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023. Il robusto aumento di stipendio messo sul tavolo dell’attaccante “lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club, ma nonostante i nostri sforzi la proposta di rinnovo non è stata accettata“, recita il comunicato diffuso martedì.

Secondo quanto riportato da La Nazione in vista di gennaio, in caso di cessione di Dusan Vlahovic con Manchester City e Atletico Madrid già pronte per muoversi, la Fiorentina starebbe studiando una strategia per effettuare un doppio colpo in entrata e sistemare così l’attacco di Italiano. Come sostituto del serbo, occhi su Borja Mayoral, che sta trovando poco spazio nella Roma. In più, l’idea sarebbe quella di puntare su Domenico Berardi, che fin dall’estate spera di poter approdare in viola.

Vlahovic out, dentro Borja Mayoral

L’addio dell’attaccante serbo alla Fiorentina smuoverebbe un giro di giocatori. Infatti la Roma, dal canto suo, ha necessità di piazzare Borja Mayoral per poter monetizzare e poi scagliare l’attacco decisivo a Zakaria, centrocampista che Mourinho vorrebbe dopo che quest’estate è sfumato Xhaka. Due presenze soltanto da subentrato finora in campionato lo rendono più che marginale nel progetto del tecnico portoghese, motivo per cui lo spagnolo accetterebbe volentieri la chiamata della Fiorentina, anche a prescindere dal destino di Vlahovic.