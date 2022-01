Calciomercato Fiorentina, è fatta per Piatek: bruciata la concorrenza

Dopo aver messo segno un colpo invernale importante come quello di Jonathan Ikoné dai campioni di Francia del Lille, la Fiorentina continua la sua opera di rafforzamento pescando un giocatore che già conosce la nostra Serie A avendo vestito le maglie di Genoa e Milan negli scorsi anni.

LEGGI ANCHE

CAVALLO DI RITORNO Parliamo infatti di Krzysztof Piątek, l’attaccante polacco ha infatti trovato l’accordo per il passaggio alla Fiorentina dal suo attuale club, l’Hertha Berlino che lo lascerà partire in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di Euro, una formula che i ‘viola’ sono riusciti a strappare al club tedesco che servirà per comprendere da qui a giugno l’integrità fisica del giocatore che se dovesse tornare ai fasti di Genova (tra l’altro il club rossoblù spingeva per un suo ritorno in Liguria) o dei primi mesi al Milan si potrebbe rivelare davvero un ottimo innesto per il club di Rocco Commisso.

VALUTAZIONI FUTURE Un giocatore che nello scacchiere di mister Vincenzo Italiano potrebbe permettere a Dusan Vlahovic di rifiatare ed addirittura potrebbe rivelarsi il prossimo sostituto appunto del serbo nel caso il classe 2000 dovesse lasciare la squadra toscana nel prossimo mercato di giugno.