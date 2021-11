Fiorentina Roma, trattativa in corso per l’attaccante: è lui l’obiettivo

Come riporta tuttomercatoweb, la Fiorentina avrebbe avviato una trattativa con il Real Madrid per Borja Mayoral.

La trattativa per Mayoral



La trattativa coinvolge ovviamente anche la Roma, che ha preso in prestito il giocatore lo scorso anno, impiegandolo spesso titolare al posto di Dzeko, ma che in questa stagione lo sta impiegando pochissimo, con appena 100 minuti disputati.

Mayoral avrebbe chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova sistemazione, nonostante il prestito con i giallorossi scada in estate. La Fiorentina potrebbe essere agevolata nella trattativa visti gli ottimi rapporti che ha la società viola con l’agenzia che segue l’attaccante spagnolo e le parti interessate sarebbero già al lavoro per interrompere il prestito con la Roma e girare Mayoral, sempre in prestito, alla Fiorentina.