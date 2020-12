Fiorentina, un ritorno in Italia inaspettato: proposta a Pradè dalla Cina

È delle ultime ore la notizia di un possibile ritorno dalla Cina di un giocatore ben conosciuto in Italia e in nazionale, nell’articolo tutti i dettagli.

A breve ci sarà l’Europeo 2020 (o meglio 2021), il fascino di una competizione tra nazionali è la ragione che spesso spinge i giocatori a cercare una nuova sistemazione per accapparrarsi un posto nella propria nazionale. Da sempre i giocatori che militano nelle squadre europee godono di più visibilità e considerazione da parte dei proprio commissari tecnici, lo stesso vale per la nazionale italiana.

Tra questi giocatori non può che farne parte Stephan El Shaarawy, ex di Milan e Roma tra le altre, da diversi anni nel giro della nazionale italiana senza essere mai riuscito a prendersi un posto fisso a causa degli infortuni e della discontinuità. Il giornale La Nazione, riporta che “Il Faraone” è stato proposto alla Fiorentina, in particolare al direttore sportivo Pradè, con l’intento di rilanciarsi per la rassegna continentale. Al momento non vi è una trattativa vera e propria, ma Elsha vuole tornare in Italia e la Fiorentina è alla ricerca di giocatori pronti e di talento.