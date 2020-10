Vlahovic verso l’addio alla Fiorentina

Sirene inglesi per Dusan Vlahovic, l’attaccante nel mirino di un top club inglese. L’attaccante della Fiorentina, rimasto in viola dopo le tante voci di mercato, è entrato nel mirino del Newcastle. Il club inglese ci aveva già provato ma il patron Commisso aveva risposto con un secco no. A gennaio nuovo assalto, sarà futuro viola o in Premier per Vlahovic?