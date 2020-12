Calciomercato Fiorentina, dalla Spagna: la punta vicina alla cessione

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura dell’attaccante arrivato lo scorso gennaio alla Fiorentina, a sua volta la viola andrebbe sul mercato.

Era arrivato lo scorso gennaio da infortunato ma aveva acceso la piazza, Christian Kouamè sembrava potesse diventare uno dei nuovi beniamini dei tifosi viste le grandi prestazioni con il Genoa. Dopo una stagione però sembra che la permanenza dell’attaccante ivoriano non sia più così scontata come testimonia la ricerca sul mercato di una punta da parte della squadra viola.

Dalla Spagna il portale Todofichajes.com riporta di una clamorosa offerta del Crystal Palace del valore di 20 milioni di euro che potrebbero bastare per acquistare l’attaccante. Anche il giornale inglese The Sun conferma la notizia e apre le porte all’addio prematuro. Proprio la scorsa stagione Kouamè aveva praticamente firmato per il Palace, l’infortunio al legamento crociato dell’attaccante ha poi fatto saltare una trattativa già conclusa. Il Palace sembra essere tornato per Kouamè, questa volta però non vuole lasciarselo scappare.