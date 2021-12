Calciomercato Genoa, Shevchenko ne boccia sei: cessione a gennaio

E’ pronta una vera e propria rivoluzione di mercato per la nuova squadra di Shevchenko. Nonostante la prima vittoria sofferta di ieri in Coppa Italia contro la Salernitana, il tecnico ucraino vuole rinforzi a gennaio per uscire dalla zona retrocessione il prima possibile.

Confermati Destro e Pandev, il tecnico ha chiesto rinforzi in tutti i reparti, a cominciare dall’attacco, ruolo che fino ad ora ha portato poche reti realizzate.

Genoa, chi parte e chi arriva

Il tecnico ucraino ha dato il via libera a Johannes Spors, nuovo ds rossoblù, di cedere diversi giocatori tra cui Caicedo(richiesto da Fiorentina e Inter), Buksa, Melegoni, Ekuban, Hernani e Tourè.

In entrata Shevchenko sta provando a convincere Castillejo e Miranchuk, giocatori che nei rispettivi club stanno giocando poco e che potrebbero dare una grossa mano alla causa rossoblù.