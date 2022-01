Calciomercato Genoa, Sheva esulta: nuovo innesto in arrivo

Dopo i primi acquisti in difesa il tecnico del Genoa Shevchenko si aspetta una rivoluzione in attacco, che ci sarà solo quando usciranno Ekuban e Caicedo, sempre al centro delle trattative di mercato. Non è finita qui perchè il tecnico si aspetta anche un trequartista di qualità che possa inventare assist e giocate per il bomber Mattia Destro e compagni.

Miranchuk rimane così il primo obiettivo del club ligure con la società di Zangrillo che sarebbe intenzionata a offrire per il trequartista ucraino una cifra vicina ai 16 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto. I primi acquisti(come quello di Hefti) dimostrano che la nuova proprietà vuole fare sul serio per dare la squadra giusta a Shevchenko per puntare ad una salvezza che a oggi sarebbe insperata.