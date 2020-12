Calciomercato, Haaland-Milan: affare possibile. Anche i bookmakers ci credono

Il talento norvegese è accostato a Milan. L’attaccante del Borussia Dortmund può sbarcare in Italia

Al momento è un sogno, una forte suggestione ma in molti credono fortemente che il futuro di Erling Haaland possa essere in Italia. Mino Raiola, agente del giocatore, durante le premiazioni del Golden Boy ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti che lo hanno accostato al Milan. Con i dirigenti rossoneri il procuratore ha un ottimo rapporto; una cosa non da poco e che potrebbe permettere l’arrivo del classe 2000 in Serie A. Anche i bookmakers ci credono. Come riferito da Agipronews i betting analyst hanno creato una scommessa sul futuro di Haaland. Il trasferimento al Milan entro il 30 settembre 2021 è quotato a 16,00.