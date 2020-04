Calciomercato, Barcellona e Juve, scambio in vista?

Il Barcellona si catapulta su Miralem Pjanic, il bosniaco vero sogno dei blaugrana per il centrocampo. Il club spagnolo, come riporta la radio catalana RAC-1, avrebbe richiesto il calciatore al club bianconero. La Juve per Pjanic in blaugrana vuole Arthur, giocatore nel mirino anche dell’Inter. Sarri avrebbe dato l’ok alla cessione di Pjanic, il tecnico toscano vorrebbe un suo ex, Jorginho o Allan, ma il nome del brasiliano potrebbe rappresentare la giusta alternativa e di qualità. Sarà scambio Juve-Barcellona? Staremo a vedere.