Calciomercato Inter, scelto il rinforzo per la fascia sinistra

L’Inter cerca rinforzi per la fascia sinistra e avrebbe messo gli occhi su Marcos Acuña del Siviglia. I nerazzurri sono pronti a giocarsi la carta Dalbert

Sabato ripartirà la rincorsa dell’Inter verso la conquista dello Scudetto. I nerazzurri saranno di scena al Dall’Ara di Bologna e cercheranno di ottenere il nono successo consecutivo. Intanto, in vista della prossima stagione, si sta già programmando la campagna acquisti estiva. Si cerca un vice-Handanovic anche se lo sloveno potrebbe giocare un’altra stagione da protagonista. In difesa sono quasi certe le partenze di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov e Ashley Young; tutti e tre in scadenza e difficilmente rinnoveranno il contratto con i nerazzurri. Da capire ancora le scelte che verranno fatte per Matteo Darmian che è in prestito dal Parma. A centrocampo servono rinforzi che possono migliorare la qualità della mediana anche se a fine stagione Matias Vecino e Arturo Vidal potrebbero lasciare Milano. In attacco, invece, serve un’altra punta che possa far rifiatare all’occorrenza Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, per la sinistra occhi puntati su Acuña

Con le partenze di Kolarov e Young, la fascia sinistra dovrà sicuramente essere rinforzata. Le corsie laterali sono importanti nell’economia tattica di Antonio Conte ed è per questo motivo che servirann dei rinforzi di esperienza. Secondo quanto riferito da todofichajes, l’Inter sta preparando un’offerta per Marcos Acuña, terzino sinistro classe 1991. Il giocatore argentino sta disputando un’annata importante e a Siviglia non sta facendo sentire la mancanza di Sergio Reguilón. In questa stagione ha disputato 28 presenze e messo a referto 3 assist. Per il portale spagnolo Monchi per la cessione chiede almeno 15 milioni di euro, quattro in più al suo prezzo d’acquisto. L’Inter sta riflettendo sulla proposta economica e sta pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Dalbert che sarà di rientro dal prestito al Rennes. Una scelta che farebbe abbassare il prezzo del cartellino dell’argentino anche se resta da capire se la contropartita potrà soddisfare o meno l’ex ds della Roma Monchi.