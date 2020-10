Calciomercato Inter, addio Pinamonti: ipotesi scambio con il Parma

L’Inter soffre molto in attacco. Lukaku è il più in forma dei suoi colleghi di reparto e Conte per gennaio vuole un rinforzo. Pinamonti può andare al Parma.

Un vecchio pallino di Antonio Conte resta Gervinho, attualmente in forza al Parma. L’ivoriano, già cercato nella scorsa sessione di mercato estiva, resta un obiettivo nerazzurro. L’ex Roma è legato al Parma fino a giugno 2022, ma per i crociati non è incredibile: il neo-presidente Krause si libererebbe ben volentieri di un ingaggio piuttosto importante come il suo.

L’Inter vorrebbe provare a portare Gervinho a Milano inserendo nella trattativa, come pedina di scambio Pinamonti. L’ex Genoa ha poco spazio e scalpita per avere un posto da titolare in rosa. La folta concorrenza nella rosa nerazzurra potrebbe portarlo dunque al Parma.

