Inter, in arrivo l’attaccante classe 2002

Adeyemi verso l’Inter, l’agente a Milano

Tra gli obiettivi dell’Inter c’è certamente Adeyemi, l’attaccante 2002 da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio. L’agente del calciatore Solomon Thomas -come riporta calciomercato.com- ceo dell’agenzia che rappresenta Adeyemi, è stato infatti in visita a Milano negli uffici dei dirigenti nerazzurri. Una visita testimoniata attraverso i social network. Un incontro che testimonia i contatti in corso per il gioiellino, sarà il rinforzo per il reparto avanzato?