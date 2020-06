Gaich l’erede di Lautaro Martinez?

In casa Inter spazio al mercato, continua sotto traccia la trattativa che dovrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona. In parallelo l’Inter valuta le alternative, sempre viva la pista Cavani con l’attaccante del PSG che potrebbe arrivare a parametro zero garantendo classe ed esperienza. Dall’argentina potrebbe arrivare il talento Adolfo Gaich. Il 21enne attaccante del San Lorenzo piace ai nerazzurri, primi sondaggi e a breve l’offerta per strappare l’attaccante alla concorrenza.