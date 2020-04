Calciomercato Inter Arthur il nome per aprire la trattativa

Arthur piace all’Inter – Nelle ultime ore a tener banco è il possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona, la clausola da 111 milioni di euro non sembra spaventare i catalani. L’Inter dice no e pensa ad un futuro con l’argentino, in caso di volontà del Toro di raggiungere Messi al Barca ecco il piano B dei nerazzurri. L’Inter vorrebbe monetizzare e inserire nella possibile trattativa una contropartita tecnica, Marotta e soci sembrano intenzionati a chiedere agli spagnoli il 23enne Arthur.

Calciomercato Inter Arthur nel mirino di Marotta

Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Il profilo più prestigioso è il centrocampista brasiliano Arthur: 23 anni, piedi buoni, dinamismo e senso tattico al servizio della squadra. Insomma, un identikit perfetto per far fare alla mediana nerazzurra un grosso salto di qualità. Ma Arthur è considerato incedibile dal club e lo stesso giocatore non ha mai lasciato intendere di valutare un cambio di squadra o paese”. Pista difficile ma non impossibile, nel calcio moderno tutto è possibile.