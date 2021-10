Calciomercato Inter: Ausilio studia il colpo in casa del Real Madrid

Il ds Piero Ausilio ha, da tempo, avviato il dialogo con il Real Madrid per regalare a Simone Inzaghi un giocatore nuovo per il reparto offensivo

Il ds nerazzurro ha già avviato il dialogo con le “Merengues”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è infaticabile. Dopo aver concluso mirabilmente varie trattative che hanno profondamente rivoluzionato l’Inter di Simone Inzaghi, tra cui quella con la Lazio per Correa, il dirigente imbastisce un ulteriore dialogo in vista del futuro. Secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Ausilio si sarebbe rivolto al Real Madrid di Florentino Perez per lasciare libero un attaccante che interessa molto alla società milanese.

Ripreso il dialogo per una vecchia fiamma

L’Inter ha un obiettivo ben chiaro in mente: rinforzare il reparto offensivo con innesti di spessore, senza spendere cifre esose. Secondo la Rosea, una punta che coinciderebbe con questo identikit, è Luka Jovic. Attualmente, il giocatore non sta vivendo un periodo florido alla corte di Carlo Ancelotti. Il serbo sembra non essere rientrato nelle grazie dell’allenatore italiano. La Beneamata rappresenterebbe una ghiotta opportunità per rilanciarsi nel panorama del calcio che conta. Piero Ausilio lo seguiva già quest’estate, come raccontato dal famoso quotidiano sportivo, ma poi la trattativa si era arenata. L’ariete 23enne a Madrid percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro netti all’anno, troppi per le casse nerazzurre, falcidiate dai debiti. La speranza è quella di strappare ai “Blancos” un prestito a condizioni favorevoli. Prossimi sviluppi dovrebbero aversi nella finestra di gennaio.