Calciomercato Inter Ausilio a Sky Sport

“Siamo attenti all’anima italiana, questo sì. E’ una cosa che può aiutare nella costruzione della squadra, abbiamo investito su Sensi, Barella e Bastoni e vogliamo continuare a farlo. Tonali ha le qualità per giocare nell’Inter, ma non so se economicamente sia una operazione fattibile. Ma come tecnica e personalità, credo abbia tutte le qualità per giocare con noi”. Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, si esprime così sul gioiello del Brescia Sandro Tonali, giocatore che interessa a diversi top club europei.

Calciomercato Inter Ausilio “scarica” Werner

“Werner? A noi è sempre piaciuto, lo seguiamo da anni -prosegue Ausilio a Sky Sport-. Ma è un giocatore che non arriverà all’Inter, conosco i motivi, sono vari, non abbiamo già iniziato una trattativa: ha una clausola, ma il prossimo anno non sarà sicuramente da noi“.

Capitolo Lautaro Martinez

Lautaro Martinez “noi lo immaginiamo all’Inter e comunque ha ancora 3 anni di contratto con noi”. Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sul futuro dell’argentino corteggiato dal Barcellona. “So che c’è ma noi con loro non abbiamo intavolato nessuna trattativa perché loro conoscono la nostra volontà”, ha chiarito ai microfoni di Sky Sport, nella trasmissione ‘Il Calciomercato che verrà’. “Abbiamo investito su di lui sin da giovanissimo perché pensavamo fosse pronto per la prima squadra“, ha spiegato il dirigente. “In questi anni è cresciuto molto e può migliorare ancora grazie a Conte, al sistema di gioco e a un partner come Lukaku. E’ un asset importante per il club, c’è una clausola per la quale potrebbe andare via ma è molto impegnativa perché ha delle scadenze ben precise e poi è valida fino al 7 luglio”. “L’Inter – ha ancora assicurato Ausilio – non ha necessità di vendere, né vuole vendere i suoi migliori giocatori, ma vuole rinforzarsi”.