Inter, nuova offerta per Barella: una nuova big sul centrocampista

Il centrocampista sardo continua ad essere nei pensieri dei maggiori club d’europa, l’ultima offerta arrivata all’Inter è di uno dei top club europei difficili da rifiutare.

È stato il protagonista assoluto della scorsa giornata di Serie A con un goal decisivo al Cagliari, sua ex squadra. Le grandi prestazioni dell’instabile centrocampista nerazzurro hanno attirato le attenzioni di tutta europa già da qualche settimana. Barella è un punto cardine della squadra del presente ma anche del futuro, il giocatore da cui ripartire ogni stagione per completare la squadra che senza di lui non è la stessa cosa.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i club a farsi sotto per Barella, l’ultimo nome che filtra è il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe già chiesto delle informazioni la scorsa estate vedendosi chiudere la porta il faccia dai nerazzurri. Con le ultime prestazioni però, sembra che il Barcellona stia tornando alla carica per il motorino di centrocampo nerazzurro che con le sue caratteristiche completerebbe un reparto privo di un giocatore di interdizione e recupera palloni come è il nerazzurro.