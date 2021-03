Calciomercato Inter, pericolo Bayern Monaco per Bastoni

I tedeschi pensano a Bastoni come sostituto di Boateng ma l’Inter è pronto a blindarlo

L’Inter, dopo il successo contro il Torino, si gode il primato in classifica. Un successo pesante ed importante soprattutto dopo il ko del Milan che lancia ulteriormente i nerazzurri verso lo Scudetto. Il mese di marzo sarà decisivo anche per capire come si evolverà la questione societaria e sul piatto ci sono diversi rinnovi che attendono di essere ufficializzati. Tra questi spicca quello di Lautaro Martinez; l’argentino ha già trovato un accordo con la dirigenza nerazzurra ma l’ufficialità non è ancora arrivata a causa del Covid che ha colpito alcuni membri dirigenziali. In estate, però, l’Inter deve prestare molta attenzione perché diversi giocatori sono finiti nel mirino di grandi club. L’ottima stagione della rosa di Antonio Conte indubbiamente sta facendo crescere l’interesse ma l’Inter vuole tenerseli stretti per proseguire il processo di crescita.

Inter, sondaggio Bayern Monaco per Bastoni

Indubbiamente uno dei giocatori che questa stagione si è consacrato in maniera definitiva è Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 è diventato un punto fermo nella difesa a tre di Conte e gioca con costanza e continuità. In Serie A ha saltato solamente tre partite di cui una per Covid, mentre in Champions League è stato sempre utilizzato. Secondo quanto riferito da fcinternews, il Bayern Monaco sta pensando proprio al centrale italiano in vista della prossima stagione. I bavaresi perderanno Alaba, già rimpiazzato con Dayot Upamecano, e Jerome Boateng. Entrambi sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno. Salihamidzic, diesse del Bayern, sta studiando diversi profili. Per Kalidou Koulibaly l’ex Juventus ha fatto un passo indietro a causa della cifra alta in relazione all’età e per questo motivo l’obiettivo diventa quello di acquistare difensore giovani e di prospettiva. Quindi, alla luce di queste esigenze, Bastoni è finito inevitabilmente nel mirino dei baveresi con quest’ultimi che avrebbero già fatto un sondaggio. Il difensore, però, vuole restare all’Inter e la dirigenza nerazzurra ha già una bozza pronta del nuovo contratto per blindarlo in maniera definitiva.