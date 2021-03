Calciomercato Inter, derby di Siviglia per Brozovic

Il centrocampista croato dell’Inter finisce nuovamente al centro dei rumors di mercato. In Spagna si vocifera di un duello tra il Siviglia e il Betis

Marcelo Brozovic finisce nuovamente al centro di voci di mercato. Il croato sotto la gestione Antonio Conte sta riuscendo a trovare continuità di prestazione, caratteristica che gli era quasi sempre mancata. Il classe 1992 è un giocatore imprescindibile, nel 3-5-2 dell’allenatore leccese rappresenta un vero punto di riferimento. In questa stagione Brozovic ha saltato pochissime partite; appena tre in campionato di cui due a causa del Covid e una sola assenza in Champions League. Il vice campione del Mondo è sbarcato a Milano nella stagione 2014/15 e in maglia nerazzurra ha totalizzato 233 presenze e messo a referto 24 gol e 32 assist. Il suo nome, come in ogni sessione di mercato, è stato accostato a diverse squadre. Anche in estate sembra essere vicino alla partenza ma alla fine è rimasto a Milano e sta guidando l’Inter verso lo scudetto.

>>> OBIETTIVO BROZOVIC PER IL BAYERN E IL MONACO

Calciomercato Inter, Betis e Siviglia a duello per Brozovic

Secondo quanto riferito da fichajes in Spagna le due squadre di Siviglia sono pronte a darsi battaglia per il numero 77 nerazzurro. Non è la prima volta che il nome di Brozovic venga accostato al Siviglia. Per il portale spagnolo l’esplosione di Nicolò Barella sarebbe il motivo per cui il croato lascerà l’Italia e che spinge quindi i due club a tentare l’assalto. Anche il Betis di Manuel Pellegrini sta cercando rinforzi per il centrocampo e Brozovic è quello che interessa con maggiore attenzione. Per fichajes non ci sono dubbi e per l’estate si prospetta un acceso derby di mercato tutto spagnolo. Dall’altra parte c’è da capire l’intenzione del calciatore. Il rapporto di Brozovic con l’Inter scade nel 2022. I nerazzurri potrebbero quindi decidere di monetizzare al massimo in estate per poi non perderlo a parametro zero. Resta viva l’ipotesi del rinnovo ma tutti questi discorsi saranno affrontati quando si avrà una chiara visione sulla nuova società. Dopo 7 anni Brozovic sogna di vincere qualcosa con l’Inter e il croato spera che quest’anno sia la volta giusta.

>>> CALCIOMERCATO INTER, TORNA DIMARCO