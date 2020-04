Calciomercato Inter Brozovic spaventa Conte

Miroslav Bicanic, procuratore di Brozovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Sportske Novosti. L’ agente ha dichiarato che Marcelo è il giocatore croato che ha più richieste in questo momento ed ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro pagabile nei primi 15 giorni di luglio ma, al momento, il centrocampista non ha ancora deciso cosa fare. Sulla domanda per il rinnovo con l’Inter Bicanic ha detto che, in accordo con la società, non potrà parlare fino a quando non saranno prese decisioni definitive.

Calciomercato Inter Brozovic nel mirino del Liverpool

Negli ultimi giorni si parlava di un interessamento importante del Liverpool con Klopp pronto ad accogliere il centrocampista croato ma l’Inter vorrebbe rinnovare il contratto alzando l’ingaggio ed e limando la clausola. Intanto Brozovic sta bene a Milano dove si é trasferito con la moglie e ha comprato una casa che si affaccia proprio su San Siro. Ma il fascino della Premier League potrebbe anche essere decisivo. Se il croato dovesse partire Marotta si fionderebbe subito su Tonali che avrebbe già accettato la corte di Conte