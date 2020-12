Inter, obbiettivo centrocampista: jolly Nainggolan per arrivare al nuovo rinforzo

L’Inter è sulle tracce di diversi centrocampisti da regalare al proprio allenatore Antonio Conte, il reparto di centrocampo è quello più colpito dagli infortuni e sarà rinforzato.

Sono tanti i punti interrogativi riguardanti il centrocampo dell’Inter, tra questi ci sono anche Stefano Sensi e Christian Eriksen che sembrano sempre più due corpi estranei nella rosa interista. Il direttore sportivo Beppe Marotta è già alla ricerca di un nome importante da regalare al proprio allenatore e stando quanto filtra da Cagliari il nome potrebbe essere quello di Naithan Nandez, mezzala o esterno dei rossoblu.

Non è un mistero che il Cagliari vorrebbe riabbracciare il proprio giocatore simbolo Radja Nainggolan, da sempre legatissimo all’isola e ai suoi tifosi, così come non è un mistero che Nandez piaccia molto ai nerazzurri. L’Inter starebbe quindi pensando ad uno scambio tra i due centrocampisti, da capire come sarà possibile fare quadrare tutti i conti dato che il Cagliari ha pagato Nandez 18 milioni solo l’anno scorso e lo stesso uruguaiano ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. L’idea tra le parti c’è, a gennaio vedremo se le due società riusciranno a fare quadrare tutto.