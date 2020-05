Calciomercato Inter Cavani Icardi tango in corso

“Uno resta a Parigi, l’altro prende il domicilio a Milano: il piano è questo”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport. Ed è un puzzle che sta prendendo forma. Leonardo, il direttore sportivo del club di Al Khelaifi sta lavorando con l’Inter al riscatto di Icardi e al Psg e “non c’è spazio per la conferma di entrambi”.

Dialogo tra Inter e PSG

I due club ormai si stanno parlano con intensità. Non è stato formulato ancora nessuna offerta ma la volontà dei francesi è di chiedere uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro

fissati per il riscatto, in scadenza a fine mese. La novità da registrare è un’apertura dell’Inter. L’affare andrà in porto.

Calciomercato Inter Cavani Icardi : ruoli invertiti

Il puzzle si completa con Cavani che ormai è entrato a pieno titolo nell’orbita nerazzurra. Sempre secondo il quotidiano sportivo di Milano perché Cavani diventi nerazzurro devono verificarsi tre condizioni.La prima è la conferma di Icardi a Parigi. La seconda è la questione ingaggio. L’Inter ha fissato il tetto per i suoi top player a 7,5 milioni più bonus, gli ingaggi di Lukaku ed Eriksen. Basterà a Cavani ? La terza è la voglia di Antonio Conte di avere calciatori totalmente coinvolti nel progetto. E qui entra in ballo la questione Lautaro Martinez. La sua partenza verso il Barcellona è un aspetto decisivo.