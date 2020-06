Calciomercato Inter, Cavani: parla il suo agente Walter Guglielmone

Cavani: parla il suo agente Walter Guglielmone

Edinson Cavani sta valutando “molte opzioni” mentre considera il suo futuro dopo il Paris Saint-Germain, ha detto l’agente dell’attaccante uruguaiano. Il contratto di Cavani con il Psg scade alla fine di giugno e il club francese ha confermato che non gli sarà offerto un nuovo accordo. Resta inteso che firmerà comunque un accordo che gli permetterà di giocare per il club parigino per il resto dell’attuale stagione della Champions League, che dovrebbe essere completata ad agosto.

Le parole di Walter Guglielmone

“Ascolteremo e vedremo tutte le opzioni”, ha detto il suo agente Walter Guglielmone, come riportato dall’agenzia EFE. Cavani è stato collegato con diverse squadre sudamericane, tra cui Boca Juniors, San Paolo, Flamengo, Palmeiras e Internacional. Tuttavia, si ritiene favorisca il trasferimento in un club europeo. Il 33enne attaccante, che ha vestito per 116 volte la maglia della nazionale dell’Uruguay, ha segnato 200 gol in 301 presenze con il Psg in sette stagioni