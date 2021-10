Calciomercato Inter, le cifre per arrivare a Bremer

Il Torino per Bremer potrebbe chiedere tra gli 8 e 10 milioni di euro

Il difensore del Torino sta confermando le qualità messe in mostra l’anno scorso

L’ultima grande prova per Gleison Bremer è stata proprio sul palcoscenico di San Siro: qui davanti al Milan capolista, il difensore granata ha ben marcato gli attaccanti rossoneri che hanno infatti faticato a trovare le solite geometrie e i soliti scambi. Medesimo trattamento era stato riservato anche a Osimhen in Napoli-Torino della settimana scorsa che aveva visto il nigeriano trovare la rete solo al termine di un’azione molto confusa nel finale di partita.

L’interessamento di diversi club italiani per Bremer è cosa nota e l’Inter sta cercando di bruciare la concorrenza. Il contratto del centrale brasiliano scade nel 2023 e questa è una precondizione essenziale che fa ridurre il prezzo che, al momento, si aggirerebbe intorno ai 8-10 milioni di euro. Chiaramente questo salirebbe in caso di aumento della concorrenza, dovuta alle buone prove del difensore granata: in questo momento Marotta osserva la situazione, pronto a sfruttare l’occasione se si presenterà.