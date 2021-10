Calciomercato Inter, contatti avviati per il bomber: Marotta anticipa tutti

Cairo: “Belotti non rinnova, non posso obbligarlo”, e l’Inter è il pole position

“Non ha ancora firmato e non credo abbia voglia di farlo, ho fatto un’offerta che andava oltre le mie possibilità, non posso costringerlo“. Con queste parole Urbano Cairo, ha fatto intendere come Belotti a giugno potrà cercare una nuova casa, a 28 anni il centravanti ritiene sia giusto provare a fare il salto in una big, senza più un contratto sarà ancora più libero di scegliere dove trasferirsi, per questo è difficile una partenza a gennaio, il gallo non vuole alcun tipo di vincolo per la sua prossima scelta. La Fiorentina ha fatto un tentativo, ma non rispecchia il profilo di squadra che l’attaccante azzurro vorrebbe nel suo futuro. La prima indiziata è l’Inter, con cui i contatti sono già stati avviati la scorsa estate, prima che si sbloccasse la trattativa per Correa. I neroazzurri cercano un attaccante italiano, esperto ma non vecchio, forte fisicamente e che possa alternarsi con Dzeko, profilo che Andrea Belotti rispecchia perfettamente. I rapporti con l’entourage del giocatore ci sono già stati per capire le sue intenzioni e una sua eventuale apertura al trasferimento, giugno è ancora lontano ma Marotta non vuole perdere tempo e assicurarsi il primo grande colpo per il futuro.