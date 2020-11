Inter, Conte ha scelto: ecco i due rinforzi per gennaio

L’allenatore nerazzurro chiede rinforzi e per il mercato invernale la dirigenza prepara all’assalto di calciatori

L’Inter ha bisogno di rinforzi. Almeno questo è quello che pensa l’allenatore nerazzurro Antonio Conte. L’allenatore leccese, secondo quanto riportato da TuttoSport, avrebbe chiesto ad Ausilio e Marotta un centrocampista ed un attaccante. Per il ruolo di vice Lukaku il nome caldo resta quello di Olivier Giroud; la dirigenza sta pianificando il colpo e l’idea è quello di averlo in prestito per sei mesi con diritto o obbligo di riscatto. Per il centrocampo, invece, il profilo selezionato è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino giornata dopo giornata sta fornendo prestazioni di altissimo livello e sta trascinando la squadra di Gotti. Il classe 1994 sembra ormai pronto per il grande salto, su di lui c’è anche la Juventus ma Marotta vuole accorciare i tempi nelle prossime settimane. Per l’allenatore dell’Inter De Paul è il profilo giusto per rinforzare il centrocampo dato che l’ex Valencia offre quantità e soprattutto grande qualità alla manovra.